Цена упаковки препарата от коронавируса "Арепливир" в розницу составит от 12 320 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна упаковка нового препарата против коронавируса "Арепливир" в рознице будет стоить от 12 320 рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

По его словам, теперь это средство разрешено применять в амбулаторных условиях.

- Рекомендованная розничная цена препарата - 12 320 рублей, - сказал Младенцев ТАСС. В одной такой упаковке будет содержаться 40 таблеток по 200 мг.