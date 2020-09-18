Депутат Шерин предложил увеличить детское пособие до 6,5 тысяч рублей

В Госдуме предложили увеличить детское пособие до 6,5 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил, что нужно, чтобы исправить демографическую ситуацию в стране. Чтобы семьи решались заводить детей, а те, у кого есть дети, жили достойно, нужно ввести финансовые гарантии.

Парламентарий отмечает, что пока государство регулярно поддерживает только многодетные семьи, но и те, где воспитываются один или два ребенка, тоже нуждаются в помощи.

- На следующей неделе будет рассматриваться моя законодательная инициатива, где я предлагаю приравнять детское пособие на всей территории Российской Федерации к половине минимального размера оплаты труда. То есть, чтобы эта сумма составляла не меньше 6,5 тысяч рублей в месяц, - комментирует ФАН Шерин.

Эти выплаты он предлагает проводить не разово, а регулярно, пока ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Не стоит забывать и про детей от 16 до 18 лет. Они почему-то всегда остаются незамеченными.

- При этом еды, одежды и развлечений нужно не меньше, а больше, чем младшим школьникам, - заключает Шерин.

Коронавирусные льготы и различные другие доплаты в России положены многим, но получили их далеко не все. По многим срок подачи заявления ограничен 1 октября, сообщает Пятый канал.