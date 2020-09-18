В США запретят скачивать TikTok и WeChat

Власти США c 20 сентября 2020 вводят запрет на скачивание на территории страны приложений WeChat и TikTok. Об этом сообщается в пресс-релизе Минторга Соединенных штатов.

- С 20 сентября запрещены следующие виды деятельности: любое предоставление услуг по распространению или поддержанию работы приложений WeChat и TikTok <...> через онлайн-магазин приложений в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские компании смогут продолжать вести свой бизнес при помощи использования приложения WeChat за пределами страны.