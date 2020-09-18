Дело о мошенничестве с имуществом семьи артиста Баталова возбудил СК

Следствие сделало выводы, что вдова и дочь Баталова были лишены имущества обманным путем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова в пятницу, 18 сентября сообщила, что московские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве на основании материалов ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказала она.

Следствие сделало выводы, что вдова и дочь Баталова были лишены имущества: доли в четырехкомнатной квартире, мастерской артиста, двух московских квартир и большой суммы денег обманным путем, сообщает ТАСС.

В данный момент следователи и полицейские изучают выписки со счетов потерпевшей стороны. Правоохранители отмечают, что в ближайшее время получат документы на недвижимость и копии нотариальных документов.

Напомним, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать проверку и, если найдутся основания, возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи Баталова.