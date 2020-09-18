"Готовят лодырей, бездельников": Милонов отреагировал на идею ввести студенческий капитал в России

Милонов отреагировал на идею ввести студенческий капитал в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Госдумы предложили ввести в России студенческий капитал.Согласно этому законопроекту, выпускникам вузов хотят выплачивать полмиллиона рублей, а выпускникам средних специальных учебных заведений - 250 тысяч.

Депутат Виталий Милонов отнесся к этой идее весьма скептически.

- Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево, - высказался Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению депутата, студенческий капитал нужно вводить выборочно: для молодых ученых, которые работают в некоммерческом секторе, а также для людей рабочих специальностей.

- У нас не хватает сварщиков, столяров, плотников, у нас гастарбайтеры работают. Вот эти профессии для нас ценны, - добавил Милонов.