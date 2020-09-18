Республика Алтай приняла участие в акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Фото: Минздрав России

С 15 по 18 сентября жители Республики Алтай участвовали во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Мобильные пункты тестирования побывали в пяти населенных пунктах региона: Турочаке, Майме, Усть-Коксе, Онгудае, Горно-Алтайске.

Фото: Минздрав России

Пока алтайцы сдавали анонимный и совершенно безболезненный тест, врачи – терапевты, педиатры, инфекционисты и эпидемиологи — принимали участие в информационно-разъяснительных мероприятиях. На учебных семинарах обсуждали современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа у взрослых и детей, методы диагностики и лечения, предотвращение стигмы и дискриминации, а также мотивирование пациентов к регулярному обследованию на ВИЧ.

Фото: Минздрав России

В школах прошли родительские собрания, на которых учителям и родителям школьников рассказывали о том, насколько важно поднимать и обсуждать тему ВИЧ с детьми и как грамотно отвечать на возникающие вопросы.

Фото: Минздрав России

- Каждый человек должен быть информирован, как можно и как нельзя заразиться вирусом иммунодефицита человека, для того, чтобы знать о способах защиты себя и своих близких людей, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Республики Алтай Анна Григорян. - Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» помогает нашим гражданам разрешить множество вопросов, узнать о том, что делать, если вдруг выявлена ВИЧ-инфекция, чтобы жить дальше долго и качественно.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

ВИЧ-инфекция не передается через полотенце, сиденье унитаза или рукопожатие

Бытовым путем и воздушно-капельным ВИЧ не предается. Несмотря на то, что вирус выживает в биологических жидкостях человека, его концентрация очень мала для заражения. Также вирус быстро погибает во внешней среде.

Фото: Минздрав России

Помните: НЕЛЬЗЯ заразиться при прикосновениях, рукопожатии, поцелуе, массаже, в бассейне, использовании одного постельного белья и полотенец, питья из одного стакана. Кроме того, нельзя заразиться через сиденье унитаза, через пот и слезы.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

К акции присоединится Алтайский край

С 19 по 23 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Алтайского края: Бийске, Рубцовске, Заринске, Барнауле, Новоалтайске. Тестирование займет всего 15 минут. За это время специалист вам расскажет о правилах профилактики, а также сможете обсудить личные риски и задать вопросы.

Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru