Госдума планирует повысить штрафы за разглашение тайны в 10 раз

С подобной инициативой выступили депутаты партии «Единая Россия» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума может повысить штрафы за разглашение тайны в 10 раз. С подобной инициативой выступили депутаты партии «Единая Россия», сообщает один из соавторов проекта глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

На данный момент штраф за разглашение тайны для граждан составляет от 500 до 1000 рублей. Для должностных лиц размер подобного штрафа составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

Если заявленный законопроект вступит в силу, штрафы за разглашение информации для граждан будут составлять до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц – до 50 тысяч. Таким образом, сумма штрафа увеличится в 10 раз.

Как отмечает Василий Пискарев, размер действующих штрафов не менялся последние 10 лет. Пересмотр ответственности позволит защитить персональные данные граждан и оградить бизнес от посягательств мошенников.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что депутаты «Единой России» выступили с инициативой о запрете забирать детей из семьи без соответствующего решения суда. На данный момент подобное возможно с согласия органов опеки.