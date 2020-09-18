Следователь оценил идею ввести в России единый реестр педофилов Фото: Олег ЗОЛОТО

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать в России единый реестр педофилов и вести за ними пожизненный надзор. Эту идею прокомментировал бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре РФ Андрей Гривцов.

По его словам, вводить за преступниками пожизненный надзор, было бы не совсем правильно. Это все таки несколько ущемляет их права. При этом, введение подобных реестров Гривцов полностью поддерживает.

- Если бы у правоохранительных органов были подобные реестры (не только в отношении лиц, обвинявшихся в преступлениях на сексуальной почве, но вообще всех лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности), и там были бы не только отпечатки пальцев, но и данные о принадлежности крови, различных биологических выделениях, это было бы хорошо, это способствовало бы расследованию таких преступлений, - рассказал Гривцов в эфире радио "Комсомольская правда".