Халифа Хафтар объявил о возобновлении нефтедобычи в Ливии

При этом фельдмаршал отметил, что это произойдет при условии, если доходы от добычи и продажи нефти будут справедливо распределяться и не пойдут на финансирование терроризма.

«Здесь нет места колонистам, и мы будем бороться за единство Ливии. Мы будем бороться за сохранение единства Ливии и без колебаний пойдем на уступки с полной уверенностью и удовлетворением», - заявил главнокомандующий, отметив при этом, что до сих пор все инициативы на этом направлении оборачивались провалом, так как работали не на выход из затяжного кризиса, а на его продление.

Значительная часть ливийских нефтедобывающих объектов и портов остановили работу с января этого года. Возобновить нефтедобычу ЛНА решила по итогам переговоров между шейхами и старейшинами ливийских племён и представителями трех регионов страны в интересах ливийского народа.