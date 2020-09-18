В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах

В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуму внесли проект, который позволит проводить реновацию во всех регионах России при согласии 2/3 собственников квартир многоквартирного дома. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов», - указано в законопроекте.

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что данный документ поможет создать единый механизм развития территорий с разными основаниями принятия решений для аварийного, ветхого жилья и для промышленных территорий.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Госдуму также был внесен законопроект, повышающий НДФЛ на 15%. Нововведение может коснуться граждан, чей доход превышает 5 млн. рублей в год.