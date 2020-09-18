"Это не должно пугать": Посол России в Белоруссии прокомментировал учения "Славянского братства"

Посол России в Белоруссии прокомментировал учения "Славянского братства" Фото: Александр КОЦ

Посол России в Белоруссии рассказал про учения "Славянское братство" двух стран.

По его словам, это не должно никого настораживать или пугать - это плановое мероприятие. Однако учения станут определенным ответом силам в соседних государствах.

- Плановые учения не должны никого настораживать, плановые учения не должны никого пугать, - рассказал посол Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими. Они поочередно проводятся на территории одной из стран-участниц. Так, в прошлом году учения прошли в Сербии, а в 2018 году местом проведения была Россия.

Однако в 2020 году власти Сербии приняли решение о моратории на полгода на участие в военных учениях. Как отмечал министр обороны Александр Вулин, это связано со "страшным давлением ЕС" и желанием страны сохранить военный нейтралитет.