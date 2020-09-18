Тестирование российской вакцины «Sputnik V» начнется в Белоруссии через месяц

«Sputnik V» проходит третью стадию клинических исследований в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тестирование российской вакцины против коронавируса «Sputnik V» начнется в Белоруссии через месяц. Ранее по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи сообщалось, что президент РФ поручил подготовить поставку первой партии отечественной вакцины на территорию соседней республики.

Как заявил в интервью телеканалу «Россия-24» посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, для тестирования будут привлечены волонтеры и добровольцы.

«Уже через месяц ожидают привлечения волонтеров, добровольцев, которые готовы будут стать первыми партнерами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, соответственно и нашего Минздрава, с тем, чтобы доказать безопасность [российской] вакцины и ее эффективность», - сказал он.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что вакцина «Sputnik V» проходит третью стадию клинических исследований в Москве. Более 40 тысяч добровольцев решили принять участие в этом исследовании. Большинство вакцинированных на данный момент чувствуют себя хорошо. Все участники тестирования находятся под постоянным наблюдением врачей.