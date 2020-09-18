Российский истребитель Су-27 перехватил самолет ВМС США близ Черного моря

СУ-27 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские средствами по контролю воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к Государственной границе РФ воздушную цель. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Позже стало известно, что члены российского экипажа истребителя идентифицировали воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и приняли решении о его сопровождении.

Аналогичная ситуация была и в минувший четверг, 17 сентября.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что всего за одну неделю у границ России были замечены более трех десятков иностранных самолетов-разведчиков. Истребителям дежурных сил противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил пришлось за семь дней восемь раз подниматься в воздух на перехват или сопровождение зарубежных самолетов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.