Названа цена препарата от COVID-19 "Коронавир"

Стала известна цена препарата от COVID-19 "Коронавир" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Названа стоимость еще одного препарата от коронавируса. Одна упаковка "Коронавира" в аптеке будет стоить 11 550 рублей. Упаковка состоит из 50 таблеток, сообщают РИА Новости со ссылкой на компанию-производителя "Р-Фарм".

Эта фирма специализируется на разработке, производстве и продаже высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Специалисты работают в России, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии.

Ранее стало известно о том, что лекарство против COVID-19 "Арепливир" в рознице будет стоить от 12 320 рублей. В одной такой упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг. Компания-производитель уточнила, что "Арепливир" можно применять в амбулаторных условиях. В аптеках он должен появиться уже 21 сентября.

Напомним, накануне Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса - "Арепливир" и "Коронавир". Раньше их могли применять только в больницах.