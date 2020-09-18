Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции данные исследований биоматериалов Навального Фото: Александр КОЦ

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции информацию о проведении на их территории исследований биоматериалов российского оппозиционера Алексея Навального.

- На основании Евроконвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция российской стороной были переданы запросы о правовой помощи,- сообщили kp.ru в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, российской стороной также запрошены данные о проведении на территории этих стран токсикологических исследований биологических материалов блогера Навального, который был доставлен в немецкую клинику Шарите из РФ по просьбе жены.

Напомним, до сих пор ни один из запросов России, направленный ранее в Германию о правовой помощи не был исполнен.

Как писал сайт Kp.ru Навальному стало плохо на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты воздушного судна экстренно посадили самолет в Омске, где оппозиционеру оказали всю необходимую помощь.