Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции данные исследований биоматериалов Навального

Генпрокуратура РФ запросила у Франции и Швеции информацию о проведении на их территории исследований биоматериалов российского оппозиционера Алексея Навального.

- На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы запросы о правовой помощи,- сообщили kp.ru в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, российской стороной запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов.

Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи до настоящего времени не исполнены.