Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 19 сентября 2020 года

Среди вещей оказалась и бутылка, на которой, якобы, позже нашли следы "Новичка" Фото: REUTERS

Состояние здоровья Алексея Навального не вызывает опасений. Политик продолжает лечение в немецкой клинике "Шарите".

Сторонники оппозиционера на днях опубликовали видео из гостиницы, где он провел последние три ночи перед возвращением в Москву. В самолете Навальному стало плохо. Узнав об этом его соратники поднялись в номер и начали "описывать и упаковывать все, что там нашли". Среди вещей оказалась и бутылка, на которой, якобы, позже нашли следы "Новичка".

"Находка" стала причиной вопросов. Журналисты, к примеру, удивляются прозорливости его друзей. Откуда они могли знать, какие вещи пригодятся для расследования? Почему с первых минут были уверенны, что его отравили? Почему так поздно опубликовали "видео с уликой"?

- Дело Навального — лишь повод, чтобы сфабриковать саботаж «Северного потока-2», высказал мнение депутат Бундестага, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Тем временем в СМИ появилось первое интервью Марии Певчих - таинственной спутницы Навального. Как утверждается, именно она вывезла "бутылку с Новичком" за границу.

- Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами, - рассказала девушка.

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