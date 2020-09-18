УФСИН Москвы отменяет ограничения на посещения изоляторов, введенные из-за коронавируса

Общественникам снова разрешат проверять тюрьмы в Москве Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

УФСИН Москвы отмечает ограничения, которые были введены для членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), из-за коронавируса. С 21 сентября общественники снова смогут проводить покамерный обход СИЗО и посещать колонии-поселения, подведомственные УФСИН Москвы.

- Посещение камер является ключевым элементом общественного контроля, - комментирует RT председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

Он отметил, что подобные визиты позволяют убедиться в том, что в местах лишения свободы соблюдаются права граждан.

Общественники регулярно посещают заключенных. 8 сентября был вынесен приговор Михаилу Ефремову. После этого представители ОНК несколько раз побывали у знаменитости в СИЗО. Проверили условия содержания, поговорили с заключенным, узнали о его жалобам.

Во время последнего визита к Михаилу Ефремову, общественники узнали, где бы он хотел отбывать наказание.

Актер признался, если ему не смягчат наказание после апелляции, то он хотел бы отбывать срок на своей малой родине, в Чувашии, передает Пятый канал.