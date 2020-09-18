Косметолог Виктории Бони три года работала в Москве по поддельному диплому

Звездный косметолог трудилась по поддельному диплому. Фото: https://www.instagram.com/aidacosm/

Знаменитый московский косметолог Аида Гаджиева трудилась в Москве три года, популярный врач вела успешную страничку в Instagram, среди ее клиентов значились звезда «Дома 2» Виктория Боня, фотомодель София Никитчук, модель Дарья Коновалова.

А теперь оказалось, что трудилась специалист, мягко говоря, незаконно. У косметолога не было диплома. Вернее, диплом был, но получила Гаджиева его не в Дагестанской медицинской академии в Махачкале, как говорила, а купила у мошенников.

Документ об окончании учебного заведения девушка приложила к резюме и устроилась работать врачом-косметологом в столице, сообщает Пятый канал.

- Диплом о присуждении квалификации врача, согласно ответу ректора Дагестанской медицинской академии, не выдавался. Гаджиева А. А. среди выпускников 2012 года не значится, — заявили в прокуратуре.

Новость быстро распространилась среди подписчиков Гаджиевой. На ее страничку подписано более миллиона человек. Сотни хвалебных отзывов, но среди них мелькают и такие:

«Ребята, расходимся, миллион накручен, комментарии тоже, как к вам записываться, если вы ведете такую политику? Одни фейки и накрученные комментарии, это же просто смешно. Еще и удаляете комментарии», — написал один из пользователей.

На критику хейтеров косметолог не реагировала и продолжала демонстрировать свои успехи: говорила, что учится на челюстно-лицевого хирурга, демонстрировала свои сертификаты, радовалась, что амбассадором бренда Dior Skincare.

Тем не менее, у руководства салона красоты возникли сомнения к компетенции Гаджиевой. За проверку взялась прокуратура, в итоге 24 августа косметолога уволили. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, что будет с девушкой дальше пока не ясно.