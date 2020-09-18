Россия возобновляет международное авиасообщение с четырьмя странами Фото: Алина НИЗАМОВА

Россия со следующего понедельника, 21 сентября, возобновляет авиасообщение с рядом государств.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19, теперь летать можно в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а с 27 сентября - в Южную Корею.

- Было принято решение возобновить на взаимной основе международное авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рейсы по этим направлениям будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что из-за возобновления авиасообщения Россия прекращает с 21 сентября все вывозные рейсы. Однако останется альтернатива - вылететь из той или иной страны можно будет на коммерческой основе, на тех самолетах, которые возвращаются в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов.