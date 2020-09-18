Какая эпидобстановка наблюдается в вузах России, рассказали в Минобрнауки

Какая эпидобстановка в вузах России, рассказали в Минобрнауки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, какая эпидемиологическая обстановку царит в вузах страны с начала нового учебного года.

По его словам, вспышек заболевания коронавирусом в общежитиях и в учебных корпусах нет.

- В целом ситуация стабильная, хотя каждый день мы получаем информацию, что в отдельных вузах, конечно, есть случаи заболеваний covid-19. Но, у нас нет вспышек ни в общежитиях, ни в учебных корпусах, - сказал министр в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Напомним, из-за коронавируса в этом году в российских университетах действуют новые правила - введен масочный режим. Средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками педагогов, студентов и персонал должен обеспечивать вуз. Также в учебных заведениях разрешили проведение занятий для студентов в дистанционном формате.