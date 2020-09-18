«Бавария» разгромила «Шальке» со счетом 8:0

«Бавария» на своем поле разгромила «Шальке» со счетом 8:0 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В домашнем матче первого тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Шальке» с разгромным счетом 8:0. Встреча проходила 18 сентября на стадионе Allianz Arena в Мюнхене.

Счет в игре на четвертой минуте открыл Серж Гнабри, позже он на 47-й и 59-й минутах отправил в ворота соперников еще два мяча. Также голами в команде хозяев поля отличились Леон Горецка (на 19-й минуте), Роберт Левандовский (31-я минута, с пенальти), Томас Мюллер (70), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (82-я минута).

Поляк Роберт Левандовский, на счету которого теперь 163 гола в составе «Баварии», по количеству забитых мячей в чемпионатах Германии по футболу вышел на второе место, больше голов в национальном немецком турнире только Герда Мюллера – 365, передает ТАСС.

Во втором туре «Бавария» 27 сентября в гостях сыграет с «Хоффенхаймом», а «Шальке» 26 сентября на своем поле примет «Вердер».