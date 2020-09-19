Добровинский прокомментировал лишение Пашаева адвокатского статуса

Адвокат Александр Добровинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат Александр Добровинский, комментируя решение совета Адвокатской палаты Северной Осетии лишить защитника приговоренного к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева адвокатского статуса на год, сказал, что будет скучать по своему оппоненту в деле о смертельном ДТП с участием артиста.

«Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, это не этично», - отметил он в беседе с телеканалом «360».

Александр Добровинский добавил, что «был процесс, были какие-то высказывания господина Пашаева, он хозяин своего слова», однако он считает, что ему негоже «говорить о том, хорошо или плохо поступили».

«Но могу еще раз сказать, что по Пашаеву буду скучать, как и многие», - приводит телеканал слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Федеральной палате адвокатов России подтвердили информацию о лишении Эльмана Пашаева адвокатского статуса, отметив, что через год юрист, если захочет, сможет вновь вернуться к адвокатской практике.

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