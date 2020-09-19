Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Белый дом: К апрелю все американцы получат возможность привиться от коронавируса

По словам советника Трампа, власти США распределят сотни миллионов доз вакцины до января 2021 года
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Советник президента США Скотт Атлас

Советник президента США Скотт Атлас

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже весной следующего года у каждого жителя Соединенных Штатов, желающего привиться от коронавируса, появится такая возможность, а к январю 2021 года американские власти распределят по клиникам страны сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 18 сентября, заявил советник президента США Скотт Атлас, который входит в рабочую группу Белого дома по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, распределение доз «произойдет самое позднее в январе».

«Как мы говорили вчера, будут распределены сотни миллионов доз, чтобы люди могли привиться во время первого квартала, чтобы к апрелю у каждого американца, который хочет привиться, была возможность привиться», - сказал Скотт Атлас на брифинге в Белом доме.

Советник Трампа добавил, что «у всех будет возможность привиться, но никого не будут заставлять прививаться», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, граждане США очень скептически относятся к вакцине от коронавируса. Более трети американцев заявили, что не стали бы делать прививку, даже если бы она была бесплатной.

Распространение коронавируса в мире