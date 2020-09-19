Белый дом: К апрелю все американцы получат возможность привиться от коронавируса

Советник президента США Скотт Атлас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже весной следующего года у каждого жителя Соединенных Штатов, желающего привиться от коронавируса, появится такая возможность, а к январю 2021 года американские власти распределят по клиникам страны сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 18 сентября, заявил советник президента США Скотт Атлас, который входит в рабочую группу Белого дома по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, распределение доз «произойдет самое позднее в январе».

«Как мы говорили вчера, будут распределены сотни миллионов доз, чтобы люди могли привиться во время первого квартала, чтобы к апрелю у каждого американца, который хочет привиться, была возможность привиться», - сказал Скотт Атлас на брифинге в Белом доме.

Советник Трампа добавил, что «у всех будет возможность привиться, но никого не будут заставлять прививаться», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, граждане США очень скептически относятся к вакцине от коронавируса. Более трети американцев заявили, что не стали бы делать прививку, даже если бы она была бесплатной.