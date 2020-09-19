Трамп: У США «больше проблем из-за Китая, чем из-за России»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Китай создает Соединенным Штатам гораздо больше различных проблем, чем Россия.

«Я думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России», - сказал американский лидер представителям прессы во время очередного брифинга в Белом доме.

Трамп добавил, что считает Пекин «намного большей проблемой» для Вашингтона, чем Москва. В качестве примера он привел «чуму (так Трамп назвал коронавирус - прим. ред.), которая пришла в Америку из Китая» и нанесла экономике страны серьезный ущерб в тот момент, «когда она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде».

При этом Трамп подчеркнул, что американская экономика вскоре оправится после пандемии и снова выйдет на хорошие показатели, передает ТАСС.

Напомним, ранее с подобным заявлением об «опасности» России и Китая выступил госсекретарь США Майк Помпео.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).