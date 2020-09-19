Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами СНГ и Южной Кореей Фото: Иван ВИСЛОВ

Со следующего понедельника, 21 сентября, Россия возобновляет прерванное в марте из-за пандемии коронавируса авиасообщение еще с тремя странами Содружества Независимых Государств (СНГ) – Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. А с воскресенья, 27 сентября, возобновятся полеты в Южную Корею.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)», - говорится в сообщении штаба.

Также в заявлении отмечается, что полеты в южнокорейскую столицу Сеул возобновятся с 27 сентября. В штабе уточнили, что рейсы по всем этим четырем направлениям будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Как писал сайт kp.ru, в связи с возобновлением международного авиасообщения и возможностью для российских граждан вернуться на Родину обычными регулярными авиарейсами с 21 сентября Россия полностью прекращает программу вывозных рейсов.

Напомним, ранее в августе были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию.