Доследственная проверка по ситуации с Навальным месяцем не ограничится

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву Фото: Александр ГЛУЗ

Начатая прокуратурой России доследственная проверка причин и обстоятельств внезапного заболевания блогера Алексея Навального месяцем не ограничится, она продлится дольше ранее озвученных 30 дней. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

«Проверка по Навальному не завершится 20 сентября. Она будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела», - приводит ТАСС слова своего собеседника, который согласился поделиться информацией на условиях анонимности.

Он пояснил, что проверки есть объективные основания для продолжения проверки. В частности, следователи должны опросить еще нескольких свидетелей, а также дождаться ответов на свои запросы от коллег из Германии, Франции и Швеции. Кроме того, «следствие не откажется от возможности опросить самого Навального» – либо в Берлине, если власти ФРГ удовлетворят соответствующий запрос, либо потом, когда оппозиционер вылечится и вернется в Россию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, врачи берлинской клиники «Шарите», где продолжает лечение блогер, говорят, что состояние здоровья Навального у них уже не вызывает опасений. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России запросила у Франции и Швеции информацию о проведении на их территории исследований биоматериалов российского оппозиционера.

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