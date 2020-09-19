Китай возмущен запретом WeChat и TikTok в США

Китай выступает против действий США в отношении WeChat и TikTok Фото: REUTERS

Китай возмущен решением американских властей ввести запрет на скачивание китайского приложения для обмена короткими видео TikTok и социальной сети WeChat на территории Соединенных Штатов, как угрожающих национальной безопасности США.

«Мы обратили внимание на этот шаг американской стороны. США под предлогом национальной безопасности ограничивают операции с мобильными приложениями TikTok и WeChat», - говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

В документе отмечается, что такие действия Вашингтона «наносят серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих компаний, нарушает нормальный рыночный порядок», против чего «решительно выступает» КНР, настаивая, «чтобы американская сторона прекратила эту травлю и немедленно отказалась от ошибочных действий».

«Если американская сторона продолжит стоять на своем, Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы китайских предприятий», - цитирует заявление китайского торгового ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минторг США объявил, что на территории страны с 20 сентября запрещено «любое предоставление услуг по распространению или поддержанию работы приложений WeChat и TikTok».