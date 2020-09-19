Трамп: У меня хорошие отношения с Путиным, разве это плохо?

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Миннесота Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп считает, что его напрасно критикуют за хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, тем более, что по отношению к России он занимает «жесткую позицию».

«Если у меня хорошие отношения с Путиным, кто-то говорит: «Он хорошо ладит с Путиным», я на это всем им отвечаю: «А разве это не хорошо? Неужели это плохо?» - сказал глава Белого дома, выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Американский лидер при этом в очередной раз заявил, что до нынешней администрации ни один президент США «не был жестче по отношению России в плане санкций», передает ТАСС.

Стоит отметить, что Трамп, как писал сайт kp.ru, и ранее говорил, что никто в мире не занимает по отношению к России такую «жесткую позицию», как он сам. А три года назад заявил, что во время предыдущей избирательной кампании в США Москва якобы пыталась с ним бороться и даже потратила с этой целью «много денег».