Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии в октябре обсудят четырехстороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги Фото: REUTERS

В начале октября министры иностранных дел США, Австралии, Индии и Японии встретятся в Токио, чтобы обсудить четырехстороннее сотрудничество, сообщает японский телеканал NHK.

По его данным, основной темой переговоров станет ситуация с пандемией коронавируса в этих странах, а также взаимодействие четырех вышеуказанных государств с целью «реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», а также стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в регионе.

Кроме того, как отмечает телеканал, ожидается, что во время своего визита в Токио госсекретарь США Майкл Помпео встретится не только со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, но и с новым премьером страны Восходящего Солнца Ёсихидэ Суга.

Предыдущая встреча глав МИД Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре прошлого года в Нью-Йорке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, занимавший пост генсека японского кабмина Ёсихидэ Суга возглавил правительство страны после того, как Синдзо Абэ оставил пост премьера из-за проблем со здоровьем.