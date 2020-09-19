Депутат Рады рассказал, что угрожает Украине из-за остановки «Северного потока — 2»

В Верховной раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2» для Украины Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний рассказал, что угрожает Украине из-за остановки строительства газопровода «Северный поток — 2».

В его заявлении говорится, что если Штатам удастся окончательно заблокировать трубопровод, следующей целью для американцев станет «развал» украинской газотранспортной системы (ГТС), ресурс которой, по его словам, «давно уже на пределе».

Парламентарий напомнил, что США мешают строительству газопровода, чтобы выяснить Россию с европейского рынка и поставлять странам Европы вместо российского природного газа свой сжиженный газ. Как указал Юрий Загородний, Америка этого даже не скрывает.

«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом «Северного потока — 2», наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни», - убежден украинский депутат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Германии сообщили, что газопровод уже построен на 97 процентов.

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