Трамп обвинил Обаму в передаче России информации о разрабатываемом в США гиперзвуковом оружии

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Миннесота Фото: REUTERS

Выступая на предвыборном митинге в штате Миннесота, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие только благодаря тому, что получила от администрации его предшественника Барака Обамы секретную информацию о разработке подобных ракет в Соединенных Штатах.

«Вы знаете, у них (россиян – прим. ред.) есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», - похвастался глава Белого дома.

Однако, как утверждал Трамп, «Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию».

«Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее (гиперзвуковую ракету – прим. ред.)», - приводит слова американского лидера ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время глава Белого дома уже несколько раз рассказывал, что у Штатов «на стадии разработки есть очень много интересного», в том числе гиперзвуковая ракета, которая будет лететь «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета». Кроме того, Трамп заявил, что американцы разрабатывают «самый большой ледокол в мире». Он добавил, что на сегодняшний день у России 40 ледоколов, а у США – пока только один: «будет два, но хотели бы еще десять».