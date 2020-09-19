В Германии оценили риски остановки проекта «Северный поток – 2» Фото: REUTERS

Отказ от строительства газопровода «Северного потока – 2» может привести к многомиллиардным штрафным санкциям. Такую оценку дал депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт, который отметил, что в данном случае речь идет не о российском и не о немецком проект, в нем принимают участие более 100 фирм, получивших разрешение и вложивших деньги.

«Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», - приводит его слова РИА Новости.

Гердт также обратил внимание на энергетическую безопасность Германии. Он напомнил, что страна закрывает угольные станции, отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт, и поэтому так важно «экономически и экологически выгодного предложения» по газу, которое сделала Россия.

Всю ситуацию с попыткой закрытия проекта политик назвал борьба за энергетические рынки сбыта, которые ведутся «грязными политическими и экономическими методами».

По его словам, немецкие политике выступающие за остановку «Северного потока», должны сообщить избирателям, что в результате цены на энергоресурсы увеличатся, и в месяц за газ и за свет придется платить на 20 процентов больше.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель утверждала, что газопровод «будет достроен», однако ни так давно в Берлине не исключили, что дело Алексея Навального может повлиять на будущие проекта.

С таким мнением уже не согласились в комитете бундестага по экономике и энергетике, а также немецкий бизнес, который также оценил последствия отказа от проекта. Предприниматели говорят о потере рабочих мест и миллиардов евро