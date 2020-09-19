Последние новости на утро 19 сентября 2020: Стала известна цена двух российских препаратов от коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 19 сентября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 19 сентября 2020 года. В российской компании «Р-Фарм» назвали отпускную цену на препарат для лечения заболевания COVID-19 под названием «Коронавир». Одну упаковку из 50 таблеток можно будет купить в аптеках за 11 550 рублей. Ранее стало известно о том, что лекарство против коронавируса «Арепливир» в рознице будет стоить от 12 320 рублей. В одной такой упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг. «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября.

Таким образом, названа цена обоих отечественных препаратов от коронавируса, которые министерство здравоохранения России разрешило применять при амбулаторном лечении больных COVID-19. Раньше «Арепливир» и «Коронавир» можно было применять только в больницах. Оба лекарства будут отпускаться пациентам по назначению лечащего врача.

Со следующего понедельника, 21 сентября, Россия возобновляет прерванное в марте из-за пандемии коронавируса авиасообщение еще с тремя странами СНГ – Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. А с воскресенья, 27 сентября, возобновятся полеты в Южную Корею. Кроме того, в связи с возобновлением международного авиасообщения и возможностью для российских граждан вернуться на Родину обычными регулярными авиарейсами с 21 сентября Россия полностью прекращает программу вывозных рейсов.

Тем временем депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний рассказал, что угрожает Украине из-за остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Он убежден, что если Штатам удастся окончательно заблокировать трубопровод, следующей целью для американцев станет «развал» украинской газотранспортной системы (ГТС), ресурс которой, по его словам, «давно уже на пределе».

Несколько громких заявлений сделал этой ночью президент США Дональд Трамп. В частности, он назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом». Кроме того, заявил, что Китай создает Соединенным Штатам гораздо больше различных проблем, чем Россия, а также что его напрасно критикуют за хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным – тем более, что, по его словам, ни один президент США не занимал по отношению к Москве такую «жесткую позицию», как он сам.

А Трамп сообщил своим сторонникам в Миннесоте, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие только благодаря тому, что получила от администрации его предшественника Барака Обамы секретную информацию о разработке подобных ракет в Соединенных Штатах.

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