Названы факторы для ослабления рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Серьезных предпосылок для падения рубля на сегодняшний день нет, если не произойдет «нечто непредвиденное». Такую точку зрения высказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Эксперт назвал условия для ослабления рубля, указав в первую очередь на высокую волатильность на мировых рынках в связи с грядущими выборами президента в США. «Будут трястись рынки - будет слабеть и рубль, как валюта всех развивающихся стран», - передает его слова РИА Новости

Кроме того, Коган обратил внимание на неопределенность в отношении новых международных санкций. По его словам, в преддверии американских выборов Россия традиционно становится удобной мишенью, поскольку «за ее счет можно решать свои внутриполитические проблемы». «Если санкционный фактор будет усиливаться, то и рубль будет ослабевать», - уточнил профессор.

Коган также напомнил про возможное влияние на рубль нефтяных цен. Однако, Коган эксперт полагает, что в этой области «мы скорее можем уйти вверх, чем вниз».