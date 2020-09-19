«Провал и кошмар»: Трамп подверг Байдена жёсткой критике Фото: REUTERS

Американский лидер Дональд Трамп ответил кандидату в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который ранее призвал его сложить с себя полномочия главы государства за просчеты, допущенные им в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

По словам главы Белого дома, Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, «гораздо хуже» справлялся с пандемией свиного гриппа, с которой, по словам американского президента, бороться было гораздо легче

«Посмотрите на Сонного Джо, как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар, они не знали, что делать, хотя со свиным гриппом было проще. Байден ничего не понимает, все что он может делать - это критиковать», - сказал американский лидер

Напомним, ранее Байден обвинил Трампа в том, что тот в борьбе с коронавирусной инфекцией руководствуется только торгами на фондовой бирже, а также перспективой переизбрания на второй срок, и с самого начала принижал степень опасности коронавирусной инфекции.