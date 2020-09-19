За мошенничество с продажей лекарств в России могут ввести уголовное наказание Фото: Мария ЛЕНЦ

Наказание за мошенничество в сфере продажи лекарств может стать уголовным. Такое предложение выдвинул член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, который предложил рассматривать подобный обман как мошенничество в особо крупных размерах.

«На мой взгляд, чтобы не бороться с ветряными мельницами, важно опережать подобные явления и, к примеру, вводить уголовную ответственность за мошенничество в сфере продажи лекарств», - передает РИА Новости слова депутата

Менделевич отметил, что кабмин принимает ряд мер в этом направлении. Он напомнил, что сейчас вводится маркировка лекарств, а также вступили в силу правила, согласно которым за предложения лекарств от коронавируса, не зарегистрированных в России, разместившие их интернет-ресурсы могут заблокировать.

Однако депутат обращает внимание на то, что блокировка требует времени, за которое человек может перейти на другую площадку

Кроме того, Менделевич назвал одной из распространенных проблем продажу биологически активных добавок (БАД) под видом лекарств. По его словам, именно такой обман стоит рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах.