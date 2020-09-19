В Москве вылечили еще 919 пациентов с коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 919 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Таким образом по состояния на субботу, 19 сентября, общее количество вылечившихся от COVID-19 в российской столице превысило 236 тысяч человек. Об этом заявила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться … Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 055», - сообщила помощник столичного градоначальника.