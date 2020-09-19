Сбои в Telegram: пользователи не могут подключиться к мессенджеру

Сбой в Telegram: Пользователи не могут подключиться к мессенджеру Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 19 сентября, жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе Telegram. Проблемы были связаны с подключением мессенджеру и отправкой сообщения.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, около 94 процентов пользователей Telegram жалуются на сбои на невозможность подключения мессенджеру, пять процентов сообщили о проблемах с отправкой сообщения.

Наибольшее количество неполадок в работе Telegram стали отмечать жители России, Нидерландах, Казахстане и Бразилии. России, Нидерландах, Казахстане и Бразилии.

Напомним, ранее Telegram вошел в топ-10 самых загружаемых и часто используемых приложений в мире. В списке самых скачиваемых соцсеть Павла Дурова заняла восьмое место. Лидером стал TikTok. В тройку также вошли ZOOM и Facebook.