Пресс-секретарь Навального рассказала об отсутствии данных о яде на его личных вещах

В ФБК сообщили об отсутствии данных о яде на личных вещах Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На личных вещах Алексея Навального и предметах из номера томской гостиницы, где он останавливался, кроме бутылки с водой, яд не был обнаружен. Такое заявила сделала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш со ссылкой на специалистов из немецкой лаборатории.

Ранее сообщалось, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок».

«Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли», - сказала она в интервью телеканалу «Дождь».

Однако, эти слова лишь усиливают сомнения в том, что блогер якобы был отравлен «Новичком» в России, поскольку, если бы это вещество было - оно должно было быть на всем, к чему прикасался Навальный.

Как писал ранее сайт kp.ru, на видео из номера соратники блогера говорят, что они заберут только бутылки. За кадром слышен разговор сотрудника отеля, которая сказала, что вы ничего забрать не можете, девушка отвечает, что «кроме бутылок воды ничего не надо», хотя в номере есть и использованные полотенца, и постельное белье.