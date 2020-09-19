Ответ Илону Маску: в России создают ракету с многоразовой ступенью Фото: REUTERS

В России начали создание аналога ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска. Этим занялся Центр разработок группы компаний S7, которая владеет плавучим космодромом «Морской старт» и начала разработку легкой ракеты - носителя (РН) с жидкостным двигателем с возвращаемой первой ступенью.

Отмечается, что планируется использовать ракету на плавучем космодроме Морской старт. Этот пусковой комплекс S7 купила в 2016 году, а в текущем году перевезла его на Дальний Восток в порт Славянка.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что для подготовки космодрома к работе необходимо около 35 миллиарда рублей.

Напомним, сейчас SpaceX готовит к испытанию на высоте более 18 километров прототип космического корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс.