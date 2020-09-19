Предстоящие изменения в Трудовом кодексе прокомментировали в Минтруде Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменения в Трудовой кодекс, связанные с дистанционной работе, позволят многим работникам трудиться дистанционно и создадут новые предпосылки для трудовой мобильности. Такое мнение высказал министр труда Антон Котяков в ходе на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Мы вместе сейчас прорабатываем изменения в трудовой кодекс … Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности. При этом основная наша задача - сохранение прав наших работников», - отметил он

Котяков сообщил, что Минтруду и ФНПР необходимо будет проанализировать итоги эксперимента по введению электронного документооборота. Кроме того, отметил, что несмотря на напряжённость текущего года, работа по выполнению Генерального соглашения на 2018-2020 годы идет эффективно.