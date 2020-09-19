Путин: Россия обладает самым совершенным оружием, которого ни у кого нет

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которого ни у кого нет. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в своей поздравительной речи ко Дню оружейника

Президент поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют важнейшую задачу, и «создают новые уникальные виды оружия, способные защитить страну от любых внешних посягательств».

По словам главы государства, раньше России приходилось быть в роли догоняющей страны, но теперь она обладает самыми современными видами оружия, превосходящими разработки других стран.

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих … Вот сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня, такого оружие нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», - подчеркнул президент