Путин: США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с инженером - конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.

По его словам, Москва прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но «все попытки оказались тщетными».

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», - сказал глава государства, отметив, что благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось.

Как писал сайт kp.ru, работы по разработке гиперзвуковых ракет «Авангард» российский лидер сравнил с масштабом реализации ядерного проекта в Советском Союзе, и назвал их стратегическим вооружением.