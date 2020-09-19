Два человека погибли из-за мощного циклона в Греции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По территории Греции прошел мощный средиземноморский циклон "Янос". В результате природного катаклизма погибли два человека, еще трое пропали без вести, сообщает в субботу, 19 сентября, Афинское Македонское агентство новостей.

Жертвами циклом стал 63-летний фермер, тело которого обнаружили в поле Кардица, и пожилая женщина, утонувшая в собственном доме. В настоящее время местные спасатели ищут 40-летнюю жительницу Музаки, которую унесло на автомобили мощным поток воды, вышедшей из берегов реки Памисос. Машину женщины уже нашли, однако ее самой в салоне не оказалось. Также без вести пропали молодая девушка и 35-летний мужчина.

Средиземноморский циклон стал причиной сильных осадков на островах Греции и центральной континентальной части государства. В некоторых районах затопило дороги, жители домов остались без электричества. Больше всего пострадали деревня Музаки, где вода разрушила здание больницы, залила подвалы и первые этажи жилых домов.

Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей страны сохранять бдительность в связи с угрозой из-за циклона.

- Сейчас крайне важна защита жизней. Все пострадавшие районы получат немедленную поддержку, - пообещал премьер-министр на своей странице в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в начале этого месяца на берега КНДР обрушился мощный тайфун «Майсак», который разрушил несколько тысяч жилых домов на востоке страны в провинции Хамгён-Намдо.