Первый в России: в Тюмени открыли парк 30-летия дружбы с республикой Корея

Парк построен по инициативе и на личные средства тюменского предпринимателя, почетного консула республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева. Фото пресс-службы​ губернатора Тюменской области

Новый парк находится в новом микрорайоне Тюмени, который строится в районе озера Алебашево. По плану здесь будут жить около 30 тысяч человек. Это первый и единственный в России парк дружбы между нашей страной и республикой Корея.

«У Тюменской области и республики Корея сложились взаимовыгодные партнерские взаимоотношения, у нас есть хорошие перспективы для их дальнейшего развития, - отметил в приветственном слове Александр Моор. - Мы приложим для этого все усилия. А парк российско-корейской дружбы совершенно точно станет центром и изюминкой нового комфортного микрорайона, местом притяжения для горожан и туристов».

Создание парка приурочено к тридцатилетию установления дипломатических отношений между Россией и республикой Корея.

«Наши страны продолжают развивать взаимовыгодные отношения в различных сферах на основе дружбы и взаимного доверия», - отметил господин Пак Хо.

Перспективы развития сотрудничества между нашим регионом и Республикой Корея высокопоставленный корейский дипломат и губернатор обсудили в ходе рабочей встречи в областном правительстве.

«Совместно с республикой Корея мы реализуем множество интересных проектов в сфере образования, науки и высоких технологий. Этот парк будет символизировать еще более теплые и дружеские взаимоотношения между нашими народами», - считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В рамках торжественной церемонии состоялась премьера гимна, посвящённого 30-летию российско-корейской дружбе.

Парк полностью построен по инициативе и на личные средства тюменского предпринимателя, почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева. Александр Моор и другие почетные гости торжественной церемонии приняли участие в благотворительной акции по посадке деревьев в новом парке. Все средства, собранные в ходе акции, будут передаваться в региональный фонд «Ключ к жизни», задача которого - обеспечить лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских центрах мира.