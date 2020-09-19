В Госдуме предложили вновь закрыть границы с Великобританией Фото: Михаил ФРОЛОВ

России следует вновь закрыть границы с Великобританией из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией в королевстве. С таким предложением выступил первый заместитель главы по охране здоровья российской Государственной думы Федот Тумусов.

Депутат обратил внимание на то, что в Великобритании в настоящее время идет вторая волна пандемии коронавируса. В данных условиях новое закрытие границ между государствами станет разумным ходом.

- Когда именно следует закрыть границы, должны сказать эксперты в этой области. Я имею в виду, что если у них нарастает пандемия, то нам лучше отгородиться от них, - объяснил Федот Тумусов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 19 сентября.

Напомним, что РФ открыла границы и возобновила авиасообщение с Великобританией 1 августа. Накануне премьер-министр королевства Борис Джонсон сказал, что в государстве началась вторая волна эпидемии, и допустил возможность введения национального карантина.