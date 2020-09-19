Милиция Минска подтвердила задержания протестующих на "женском марше" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В милиции белорусской столицы подтвердили задержания участников несанкционированной акции протеста. Демонстрантов доставили для разбирательств в отделения. Как сообщает в субботу, 19 сентября, РИА Новости, задержанных в ходе акции выстраивают в очередь перед автозаками.

Напомним, что сегодня в Минске проходит очередной оппозиционные «женский марш», участницы которого одеты в красно-белые и блестящие одежды. Колонна протестующих двигалась в центр города по улице Сурганова. Когда она подошла к улице Якуба Коласа, появились автозаки и начались задержания.

Ранее сообщалось, что милиция проверила у работающих на марше журналистов аккредитацию, попросив их не приближаться к демонстрантам на расстоянии порядка 50 метров.

Напомним, на сайте kp.ru вышло интервью с врачом минского ОМОНа. Он рассказал спецкору издания Алексею Овчинникову, что происходит в рядах правоохранителей во время митингов: протестующие постоянно оказывают давление на силовиков, угрожая их родителям, вычисляя их адреса и контакты.