В Минске проходит несанкционированный «блестящий марш». Фото: кадр из видео

Оппозиционный марш, названный «блестящим» из-за характерной одежды его участниц, проходит в эту субботу, 19 сентября у Комаровского рынка в белорусской столице, пишет издание ТАСС.

Женский марш начался у рынка примерно в 15:00 по местному времени, через полчаса колонна протестующих в ярких одеждах с блестками и с яркими плакатами отправилась в сторону улицы Максима Богдановича.

Как сообщал сайт kp.ru, милиция подтвердила, что участниц несанкционированной акции задерживают: демонстрантов доставили для разбирательств в отделения, задержанные выстраивают в очередь перед автозаками. Милиция проверила аккредитации у освещающих акцию представителей средств массовой информации и предупредили их о необходимости держаться от протестующих на расстоянии примерно 50 метров.

В руках у некоторых протестующих женщин раскрытые зонтики в красных и белых тонах, которые являются символом местной оппозиции. Сейчас демонстранты движутся в сторону центра Минска, не выходя на проезжую часть дороги, проезжающие мимо водители сигналят им в знак поддержки.

Ранее на сайте kp.ru вышло интервью с врачом минского ОМОНа. Специальный корреспондент «КП» Алексей Овчинников попытался узнать — что творится по другую сторону митингов, где стоят силовики. Он рассказал о психологическом давлении на сотрудников правоохранительных органов: оппозиционно настроенные граждане вычисляют их адреса и телефоны, доводят из родителей оскорблениями и угрозами.