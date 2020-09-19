Около тысячи иностранных военнослужащих примут участие в учениях «Кавказ-2020». Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Примерно тысяча иностранных военнослужащих примут участие в масштабных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября и станут заключительным этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки Вооруженных сил России в текущем году. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщили в российском министерстве обороны.

Сегодня в Астраханской области на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония поднятия флагов государств, которые прибыли в РФ на учения. В мероприятии приняли участие военные шести стран: Армении, Мьянмы, Китая, Белоруссии, Пакистана и России, в общей сложности около тысячи человек-представителей данных государств.

На военные маневры России отправит личный состав подразделений соединений и воинских частей Южного военного округа.

- Во время учений «Кавказ-2020» военные отработают вопросы применения группировок войск коалиции стран для обеспечения безопасности на юго-западе России, - говорится в сообщении Минобороны страны.

Кроме живой силы в учения задействуют примерно 250 танков, 450 боевых машин пехоты и БТР, а также до 200 артиллерийских систем.